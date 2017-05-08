Олег Знарок: «Мозякина грубо встретили сзади, дисквалификацию должны дать»
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной Германии (6:3) в матче ЧМ-2017.
– Было непросто. Игра была очень скоростной. Свою роль сыграло большинство.
Что с Мозякиным, еще не знаем, его отвезли на обследование. Очень грубо его встретили сзади. Дисквалификацию должны дать. В этом матче перестроились. Панарин заменял Мозякина в большинстве.
– Почему стали пропускать в третьем периоде?
– Не думаю, что расслабились. Стали играть немного не в свою игру, по счету.
Сказались ненужные штрафы, хотя при удалении в своей зоне было нарушение на Белове. Такие нюансы решают ход игры, – сказал Знарок.
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