Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной Германии (6:3) в матче ЧМ-2017.

– Было непросто. Игра была очень скоростной. Свою роль сыграло большинство.

Что с Мозякиным, еще не знаем, его отвезли на обследование. Очень грубо его встретили сзади. Дисквалификацию должны дать. В этом матче перестроились. Панарин заменял Мозякина в большинстве.

– Почему стали пропускать в третьем периоде?

– Не думаю, что расслабились. Стали играть немного не в свою игру, по счету.

Сказались ненужные штрафы, хотя при удалении в своей зоне было нарушение на Белове. Такие нюансы решают ход игры, – сказал Знарок.

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