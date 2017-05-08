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    Олег Знарок: «Мозякина грубо встретили сзади, дисквалификацию должны дать»

    Теги сборная России Сергей Мозякин сборная Германии Олег Знарок Патрик Хагер ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной Германии (6:3) в матче ЧМ-2017.

    – Было непросто. Игра была очень скоростной. Свою роль сыграло большинство.

    Что с Мозякиным, еще не знаем, его отвезли на обследование. Очень грубо его встретили сзади. Дисквалификацию должны дать. В этом матче перестроились. Панарин заменял Мозякина в большинстве.

    – Почему стали пропускать в третьем периоде?

    – Не думаю, что расслабились. Стали играть немного не в свою игру, по счету.

    Сказались ненужные штрафы, хотя при удалении в своей зоне было нарушение на Белове. Такие нюансы решают ход игры, – сказал Знарок.

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