Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии (3:0, первый перерыв) на ЧМ-2017.

На 14-й минуте первого периода форвард немцев Патрик Хагер атаковал Мозякина и за этот прием был удален до конца матча.

Мозякин при помощи персонала покинул лед и отправился в раздевалку. По ходу 5-минутного большинства россияне забили две шайбы.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Россия.