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    ЧМ-2017. Капитан сборной России Мозякин получил травму в матче с Германией

    Теги Металлург Мг сборная России травмы Сергей Мозякин сборная Германии Патрик Хагер ЧМ-2017

    Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии (3:0, первый перерыв) на ЧМ-2017.

    На 14-й минуте первого периода форвард немцев Патрик Хагер атаковал Мозякина и за этот прием был удален до конца матча.

    Мозякин при помощи персонала покинул лед и отправился в раздевалку. По ходу 5-минутного большинства россияне забили две шайбы.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Россия.

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