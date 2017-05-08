Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России над Германией (6:3) в матче ЧМ-2017.

«Очень важно было победить и порадовать страну, порадовать болельщиков, поздравить с праздником, с Днем Победы всех.

Это еще один шаг, надо дальше прогрессировать. Необходимо работать над ошибками, их тоже было немало сегодня.

Надо просто дальше двигаться вперед», – сказал Ротенберг.