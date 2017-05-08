Роман Ротенберг: «Очень важно было победить, порадовать страну и поздравить всех с Днем Победы»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России над Германией (6:3) в матче ЧМ-2017.
«Очень важно было победить и порадовать страну, порадовать болельщиков, поздравить с праздником, с Днем Победы всех.
Это еще один шаг, надо дальше прогрессировать. Необходимо работать над ошибками, их тоже было немало сегодня.
Надо просто дальше двигаться вперед», – сказал Ротенберг.
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