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    Роман Ротенберг: «Очень важно было победить, порадовать страну и поздравить всех с Днем Победы»

    Теги ФХР сборная России сборная Германии ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России над Германией (6:3) в матче ЧМ-2017.

    «Очень важно было победить и порадовать страну, порадовать болельщиков, поздравить с праздником, с Днем Победы всех.

    Это еще один шаг, надо дальше прогрессировать. Необходимо работать над ошибками, их тоже было немало сегодня.

    Надо просто дальше двигаться вперед», – сказал Ротенберг.

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