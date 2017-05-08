Германия – Россия. Василевский в воротах, Мозякин – в 4-м звене
Стал известен состав сборной России на третий матч группового этапа ЧМ-2017 с хозяевами турнира сборной Германии.
Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;
Виктор Антипин – Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17.15 по московскому времени.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.