Стал известен состав сборной России на третий матч группового этапа ЧМ-2017 с хозяевами турнира сборной Германии.

(Илья Сорокин)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин – Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17.15 по московскому времени.