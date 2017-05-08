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    Германия – Россия. Василевский в воротах, Мозякин – в 4-м звене

    Теги сборная России Сергей Мозякин сборная Германии Андрей Василевский ЧМ-2017

    Стал известен состав сборной России на третий матч группового этапа ЧМ-2017 с хозяевами турнира сборной Германии.

    Андрей Василевский (Илья Сорокин)

    Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

    Виктор Антипин – Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

    Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

    Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17.15 по московскому времени.

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