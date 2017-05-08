Форвард Леон Драйзайтль в игре 2-го раунда плей-офф с «Анахаймом» (7:1, 3-3 в серии) оформил хет-трик, сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

21-летний немец стал первым за два года игроком, набравшим 5 очков в игре Кубка Стэнли. В 2015 году подобное (3+2) удалось нападающему «Рейнджерс» , который отличился в финале конференции против «Тампы» (7:3).

В 12 матчах текущего плей-офф на счету Драйзайтля 16 (6+10) очков, и он вышел на 2-е место в гонке бомбардиров, уступая один балл Евгению Малкину.