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    Олег Знарок: «Вы же видели, у шведов 17 человек играли с Кубка мира»

    Теги сборная России сборная Швеции Антон Строльман Олег Знарок Карл Седерберг Кубок мира Виктор Хедман Оливер Экман-Ларссон Маркус Крюгер Габриэль Ландескуг ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок высказал мнение, что опыт игроков сборной Швеции, выступавших на Кубке мира-2016, оказал большую роль в первом матче на чемпионате мира.

    – Эта победа добавила вам оптимизма?

    – Вы же видели, у шведов 17 человек играли с Кубка мира. А мы…У нас хорошая команда. Мы победили за счет характера, через не могу. Я их уважаю за это.

    – В сентябре на Кубке мира вы сказали, что как первоклассник пришли в школу. Вам помогает опыт того турнира?

    – Очень помогает. Я чувствовал себя в этом матче прекрасно, никакого волнения, – сказал Знарок.

    На самом деле в составе сборной Швеции на Кубке мире приняли участие 6 человек из команды, выступающей на ЧМ-2017 – защитники Оливер Экман-Ларссон, Виктор Хедман, Антон Строльман, форварды Маркус Крюгер, Габриэль Ландескуг и Карл Седерберг.

    В первом матче чемпионата мира Россия победила Швецию по буллитам со счетом 2:1.

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