Главный тренер сборной России Олег Знарок высказал мнение, что опыт игроков сборной Швеции, выступавших на Кубке мира-2016, оказал большую роль в первом матче на чемпионате мира.

– Эта победа добавила вам оптимизма?

– Вы же видели, у шведов 17 человек играли с Кубка мира. А мы…У нас хорошая команда. Мы победили за счет характера, через не могу. Я их уважаю за это.

– В сентябре на Кубке мира вы сказали, что как первоклассник пришли в школу. Вам помогает опыт того турнира?

– Очень помогает. Я чувствовал себя в этом матче прекрасно, никакого волнения, – сказал Знарок.

На самом деле в составе сборной Швеции на Кубке мире приняли участие 6 человек из команды, выступающей на ЧМ-2017 – защитники Оливер Экман-Ларссон, Виктор Хедман, Антон Строльман, форварды Маркус Крюгер, Габриэль Ландескуг и Карл Седерберг.

В первом матче чемпионата мира Россия победила Швецию по буллитам со счетом 2:1.