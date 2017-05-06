Олег Знарок: «Вы же видели, у шведов 17 человек играли с Кубка мира»
Главный тренер сборной России Олег Знарок высказал мнение, что опыт игроков сборной Швеции, выступавших на Кубке мира-2016, оказал большую роль в первом матче на чемпионате мира.
– Эта победа добавила вам оптимизма?
– Вы же видели, у шведов 17 человек играли с Кубка мира. А мы…У нас хорошая команда. Мы победили за счет характера, через не могу. Я их уважаю за это.
– В сентябре на Кубке мира вы сказали, что как первоклассник пришли в школу. Вам помогает опыт того турнира?
– Очень помогает. Я чувствовал себя в этом матче прекрасно, никакого волнения, – сказал Знарок.
На самом деле в составе сборной Швеции на Кубке мире приняли участие 6 человек из команды, выступающей на ЧМ-2017 – защитники Оливер Экман-Ларссон, Виктор Хедман, Антон Строльман, форварды Маркус Крюгер, Габриэль Ландескуг и Карл Седерберг.
В первом матче чемпионата мира Россия победила Швецию по буллитам со счетом 2:1.
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