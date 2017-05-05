Главный тренер сборной России Олег Знарок признался, что не ожидал, что нападающий Вадим Шипачев подпишет контракт с «Вегасом».

«Тревожит ли отъезд Шипачева? Меня все тревожит, но сейчас все мысли о чемпионате мира. Я этого не ждал», – заявил Знарок.

Также тренер отметил важность командных мероприятий в первой победе на ЧМ над сборной Швеции (2:1 Б).

«Я скажу, что просмотр фильма, который был у нас в среду, на самом деле очень помог нам сегодня. Все же из нас, бывает, ходят в кинотеатр, смотрят фильм, а потом ночь спать не могут, потому что такие эмоции.

Взять те же фильмы про Великую Отечественную войну, на которых мы воспитаны, когда ты смотришь и слезы наворачиваются. И мы стараемся на этом воспитывать своих игроков», – передает слова Знарка агенство «Р-Спорт».