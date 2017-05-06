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    Олег Знарок: «Просмотр фильма очень помог сборной России в матче со шведами»

    Теги сборная России сборная Швеции Олег Знарок ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о том, что перед матчем ЧМ-2017 против Швеции (2:1 Б) команда смотрела фильм. 

    «Я скажу, что просмотр фильма, который был у нас в среду, на самом деле очень помог нам сегодня. Все же из нас, бывает, ходят в кинотеатр, смотрят фильм, а потом ночь спать не могут, потому что такие эмоции.

    Взять те же фильмы про Великую Отечественную войну, на которых мы воспитаны, когда ты смотришь и слезы наворачиваются. И мы стараемся на этом воспитывать своих игроков», – сказал Знарок.

    Сообщается, что команда смотрела фильм «Хозяин морей». 

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