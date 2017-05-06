НХЛ. Генменеджер «Вегаса» подтвердил факт переговоров с Дадоновым
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи подтвердил информацию о том, что клуб-дебютант НХЛ ведет переговоры с форвардом Евгением Дадоновым, у которого закончился контракт со СКА.
При этом Макфи заявил, что не знает, удастся ли «Вегасу» в итоге подписать 28-летнего россиянина.
Ранее «Вегас» заключил двухлетнее соглашение с нападающим Вадимом Шипачевым, выступавшим последние 4 сезона за СКА.
Евгений Дадонов: «Ничего не подписывал с «Вегасом», ни с кем не веду переговоры»
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