Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи подтвердил информацию о том, что клуб-дебютант НХЛ ведет переговоры с форвардом Евгением Дадоновым, у которого закончился контракт со .

При этом Макфи заявил, что не знает, удастся ли в итоге подписать 28-летнего россиянина.

Ранее «Вегас» заключил двухлетнее соглашение с нападающим Вадимом Шипачевым, выступавшим последние 4 сезона за СКА.

Евгений Дадонов: «Ничего не подписывал с «Вегасом», ни с кем не веду переговоры»