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    НХЛ. Генменеджер «Вегаса» подтвердил факт переговоров с Дадоновым

    Теги СКА возможные переходы Евгений Дадонов Джордж Макфи НХЛ КХЛ Вегас

    Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи подтвердил информацию о том, что клуб-дебютант НХЛ ведет переговоры с форвардом Евгением Дадоновым, у которого закончился контракт со СКА.

    При этом Макфи заявил, что не знает, удастся ли «Вегасу» в итоге подписать 28-летнего россиянина.

    Ранее «Вегас» заключил двухлетнее соглашение с нападающим Вадимом Шипачевым, выступавшим последние 4 сезона за СКА.

    Евгений Дадонов: «Ничего не подписывал с «Вегасом», ни с кем не веду переговоры»

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