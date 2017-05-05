НХЛ. Дадонов в ближайшие дни подпишет контракт с «Вегасом»
Нападающий сборной России Евгений Дадонов, у которого закончился срок контракта со СКА, продолжит карьеру в НХЛ.
28-летний форвард подпишет контракт с «Вегасом» в ближайшие дни. Переговоры между новой командой лиги и игроком находятся на финальной стадии.
Ранее обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман сообщал, что Дадонов хочет подписать контракт с клубом НХЛ и получать около 3,5 миллиона долларов за сезон.
В сезоне-2016/17 Дадонов провел 71 матч в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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