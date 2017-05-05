Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Дадонов в ближайшие дни подпишет контракт с «Вегасом»

    Теги СКА возможные переходы Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Вегас

    Нападающий сборной России Евгений Дадонов, у которого закончился срок контракта со СКА, продолжит карьеру в НХЛ.

    28-летний форвард подпишет контракт с «Вегасом» в ближайшие дни. Переговоры между новой командой лиги и игроком находятся на финальной стадии.

    Ранее обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман сообщал, что Дадонов хочет подписать контракт с клубом НХЛ и получать около 3,5 миллиона долларов за сезон.

    В сезоне-2016/17 Дадонов провел 71 матч в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    НХЛ. «Вегас» подписал 2-летний контракт с Шипачевым на 9 млн долларов

    Шипачев уезжает в НХЛ, СКА заманивает защитника «Локомотива»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться