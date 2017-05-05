Нападающий сборной России Евгений Дадонов, у которого закончился срок контракта со СКА, продолжит карьеру в .

28-летний форвард подпишет контракт с в ближайшие дни. Переговоры между новой командой лиги и игроком находятся на финальной стадии.

Ранее обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман сообщал, что Дадонов хочет подписать контракт с клубом и получать около 3,5 миллиона долларов за сезон.

В сезоне-2016/17 Дадонов провел 71 матч в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

НХЛ. «Вегас» подписал 2-летний контракт с Шипачевым на 9 млн долларов

Шипачев уезжает в НХЛ, СКА заманивает защитника «Локомотива»