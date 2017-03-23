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    Эллиотт Фридман: «Шипачев хочет подписать в НХЛ контракт на 5,5 млн долларов, Дадонов – на 3,5»

    Теги СКА возможные переходы Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас Эллиотт Фридман

    Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман дополнил свою информацию об интересе клубов НХЛ к форвардам СКА Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову.

    «Несколько недель назад я упоминал, что «Вегас» интересовался Шипачевым и Дадоновым. Я не разговаривал с представителями «Голден Найтс», но у обоих игроков немаленькие запросы. Первый запрос всегда должен быть высоким, и это дает нам представление о том, как могут идти переговоры.

    Шипачев, как полагают, ищет в НХЛ зарплату около 5,5 млн долларов за сезон, Дадонов – около 3,5 млн. Будет любопытно увидеть, если какой-то клуб НХЛ увеличит эти цифры, и это я еще ничего не говорю про срок», – написал Фридман в своем обзоре.

    Напомним, что «Вегас» уже получил право подписывать свободных агентов из Европы и может делать это в том числе и до драфта расширения.

    Сроки контрактов Шипачева и Дадонова с питерским клубом истекают 30 апреля этого года.

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