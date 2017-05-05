Швеция – Россия. Василевский займет место в воротах, Кучеров – в 3-м звене
Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ-2017 против команды Швеции.
Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
Виктор Антипин – Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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