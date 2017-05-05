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    Швеция – Россия. Василевский займет место в воротах, Кучеров – в 3-м звене

    Теги сборная России сборная Швеции Андрей Василевский ЧМ-2017

    Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ-2017 против команды Швеции.

    Андрей Василевский (Илья Сорокин)

    Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

    Виктор Антипин – Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

    Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

    Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Сборная России на ЧМ-2017. Что о ней нужно знать

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