Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ-2017 против команды Швеции.

(Илья Сорокин)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

Виктор Антипин – Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России на ЧМ-2017. Что о ней нужно знать