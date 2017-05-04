Александр Овечкин: «Готовы к тому, чтобы выиграть у «Питтсбурга» три матча»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после поражения от «Питтсбурга» (2:3, 1-3 в серии) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли оценил шансы команды на выход в финал Восточной конференции.
«Теперь для нас каждый матч – седьмой, нам надо выиграть оставшиеся три встречи.
Уверен, мы к этому готовы», – сказал Овечкин.
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