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    Александр Овечкин: «Готовы к тому, чтобы выиграть у «Питтсбурга» три матча»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после поражения от «Питтсбурга» (2:3, 1-3 в серии) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли оценил шансы команды на выход в финал Восточной конференции.

    «Теперь для нас каждый матч – седьмой, нам надо выиграть оставшиеся три встречи.

    Уверен, мы к этому готовы», – сказал Овечкин.

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