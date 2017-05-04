Капитан «Вашингтона» после поражения от «Питтсбурга» (2:3, 1-3 в серии) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли оценил шансы команды на выход в финал Восточной конференции.

«Теперь для нас каждый матч – седьмой, нам надо выиграть оставшиеся три встречи.

Уверен, мы к этому готовы», – сказал Овечкин.

Александр Овечкин: «Я плохо контролировал шайбу, совершал глупые ошибки»