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    Александр Овечкин о своей игре в матче с «Питтсбургом»: «Я плохо контролировал шайбу, совершал глупые ошибки»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался недоволен своей игрой в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3, 1-3 в серии).

    «Сегодня я сыграл абсолютно не в свою игру. Я должен играть гораздо лучше, быть больше задействованным в игре. К сожалению, я плохо контролировал шайбу, совершал глупые ошибки.

    Нам нужно забыть об этом и двигаться дальше», – сказал Овечкин.

    Сегодня россиянин провел на льду 19:37, нанес 2 броска в створ ворот, применил 6 силовых приемов и заработал 4 минуты штрафа.

    В 10 матчах текущего плей-офф на счету Овечкина 7 (4+3) очков.

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