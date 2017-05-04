Александр Овечкин о своей игре в матче с «Питтсбургом»: «Я плохо контролировал шайбу, совершал глупые ошибки»

Капитан «Вашингтона» остался недоволен своей игрой в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с (2:3, 1-3 в серии).

«Сегодня я сыграл абсолютно не в свою игру. Я должен играть гораздо лучше, быть больше задействованным в игре. К сожалению, я плохо контролировал шайбу, совершал глупые ошибки.

Нам нужно забыть об этом и двигаться дальше», – сказал Овечкин.

Сегодня россиянин провел на льду 19:37, нанес 2 броска в створ ворот, применил 6 силовых приемов и заработал 4 минуты штрафа.

В 10 матчах текущего плей-офф на счету Овечкина 7 (4+3) очков.