Капризов, Шалунов, Голышев попали в состав сборной России на Шведские игры

Федерация хоккея России объявила состав национальной сборной на третий этап Евротура – Шведские игры.

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов ( Мг);

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев ( ), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба – ), Егор Рыков (СКА);

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Капризов ( ), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба – «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).

Россияне в рамках Шведских игр проведут вынесенный матч в Санкт-Петербурге 9 февраля против Финляндии (19.30), а также два матча в Гетеборге 10 и 11 февраля против сборных Швеции (17.30) и Чехии (14.00).