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    Роман Ротенберг: «Возвращение Якупова в Россию – вопрос переговоров, это нужно обсуждать после ЧМ»

    Теги СКА возможные переходы Сент-Луис НХЛ КХЛ Наиль Якупов Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможность возвращения в КХЛ форварда «Сент-Луиса» Наиля Якупова. 

    «По возможности возвращения Якупова в Россию – это вопрос переговоров, это нужно обсуждать после чемпионата мира.

    Пока мы сконцентрированы на чемпионате мира, ни о чем другом не думаем», – сказал Ротенберг.

    Ранее Ротенберг анонсировал возможное возвращение в Россию ряда игроков НХЛ, у которых завершаются контракты. Соглашение Якупова с «Блюз» с годовой зарплатой в 2,5 млн долларов рассчитано до конца текущего сезона. 

    Права на него в КХЛ перешли от ЦСКА в СКА в результате недавнего обмена

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