Первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможность возвращения в КХЛ форварда «Сент-Луиса» Наиля Якупова.

«По возможности возвращения Якупова в Россию – это вопрос переговоров, это нужно обсуждать после чемпионата мира.

Пока мы сконцентрированы на чемпионате мира, ни о чем другом не думаем», – сказал Ротенберг.

Ранее Ротенберг анонсировал возможное возвращение в Россию ряда игроков НХЛ, у которых завершаются контракты. Соглашение Якупова с «Блюз» с годовой зарплатой в 2,5 млн долларов рассчитано до конца текущего сезона.

Права на него в КХЛ перешли от ЦСКА в СКА в результате недавнего обмена.