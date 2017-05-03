Роман Ротенберг: «Возвращение Якупова в Россию – вопрос переговоров, это нужно обсуждать после ЧМ»
Первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможность возвращения в КХЛ форварда «Сент-Луиса» Наиля Якупова.
«По возможности возвращения Якупова в Россию – это вопрос переговоров, это нужно обсуждать после чемпионата мира.
Пока мы сконцентрированы на чемпионате мира, ни о чем другом не думаем», – сказал Ротенберг.
Ранее Ротенберг анонсировал возможное возвращение в Россию ряда игроков НХЛ, у которых завершаются контракты. Соглашение Якупова с «Блюз» с годовой зарплатой в 2,5 млн долларов рассчитано до конца текущего сезона.
Права на него в КХЛ перешли от ЦСКА в СКА в результате недавнего обмена.
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