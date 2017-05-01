Член совета директоров СКА Александр Медведев высказался на тему возможного появления в составе команды форвардов и Сергея Калинина.

Петербургский клуб ранее выменял права на нападающих. Якупов сейчас играет за , Калинин – за «Торонто Марлис».

«Пока мы говорим только о правах, а так игрок должен сам решить, где ему играть. Хоккеисты сами должны определиться, что для них важнее – иметь возможность сыграть на Олимпиаде, которая, может быть, выпадает раз в жизни, или не воспользоваться ею.

У Якупова есть такая возможность. Честно говоря, Наиль уже подзакис в НХЛ, ему надо сменить обстановку. Парень очень талантливый, способный, но опять же решать должен сам.

Калинин почти не играет в НХЛ, сейчас выступает в АХЛ. Но мы помним, как он здорово играл в «Авангарде». Хочу пожелать ребятам, чтобы они воспользовались этим историческим шансом сыграть на Олимпиаде», – дал комментарии Медведев.

НХЛ не намерена отпускать своих игроков на олимпийский турнир.

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