Александр Медведев: «Желаю Якупову и Калинину использовать исторический шанс сыграть на Олимпиаде»
Член совета директоров СКА Александр Медведев высказался на тему возможного появления в составе команды форвардов Наиля Якупова и Сергея Калинина.
Петербургский клуб ранее выменял права на нападающих. Якупов сейчас играет за «Сент-Луис», Калинин – за «Торонто Марлис».
«Пока мы говорим только о правах, а так игрок должен сам решить, где ему играть. Хоккеисты сами должны определиться, что для них важнее – иметь возможность сыграть на Олимпиаде, которая, может быть, выпадает раз в жизни, или не воспользоваться ею.
У Якупова есть такая возможность. Честно говоря, Наиль уже подзакис в НХЛ, ему надо сменить обстановку. Парень очень талантливый, способный, но опять же решать должен сам.
Калинин почти не играет в НХЛ, сейчас выступает в АХЛ. Но мы помним, как он здорово играл в «Авангарде». Хочу пожелать ребятам, чтобы они воспользовались этим историческим шансом сыграть на Олимпиаде», – дал комментарии Медведев.
НХЛ не намерена отпускать своих игроков на олимпийский турнир.
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