Журналист Sportsnet Эрик Энгельс сообщил, что нападающий СКА Вадим Шипачев не перейдет в «Монреаль».

«Шипачева, который нацелился на , не будет в «Монреале». Он выставляет большие требования. Клуб будет искать в другом месте.

Ему 30 лет. В КХЛ он набрал 76 очков в 50 играх. «Хабс» были заинтересованы в нем год назад, но пункт в контракте удержал в КХЛ.

Если бы это был просто вопрос денег, Шипачев остался бы в России. У него есть предложение о контракте на 4 года с зарплатой 5 миллионов долларов, не облагаемых налогом.

У него множество предложений из . Есть шанс, что он подпишет соглашение до чемпионата мира», – написал Энгельс в своем твиттере.

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