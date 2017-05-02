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    Журналист Sportsnet: «Шипачева не будет в «Монреале». Есть шанс, что он подпишет контракт с клубом НХЛ до ЧМ»

    Теги СКА возможные переходы Монреаль НХЛ Вадим Шипачев

    Журналист Sportsnet Эрик Энгельс сообщил, что нападающий СКА Вадим Шипачев не перейдет в «Монреаль».

    «Шипачева, который нацелился на НХЛ, не будет в «Монреале». Он выставляет большие требования. Клуб будет искать в другом месте.

    Ему 30 лет. В КХЛ он набрал 76 очков в 50 играх. «Хабс» были заинтересованы в нем год назад, но пункт в контракте удержал Шипачева в КХЛ.

    Если бы это был просто вопрос денег, Шипачев остался бы в России. У него есть предложение о контракте на 4 года с зарплатой 5 миллионов долларов, не облагаемых налогом.

    У него множество предложений из НХЛ. Есть шанс, что он подпишет соглашение до чемпионата мира», – написал Энгельс в своем твиттере.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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