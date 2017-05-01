Сборная Швеции объявила расширенный состав на ЧМ-2017 во Франции и Германии.

Вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Эдди Лэк («Каролина»), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»)

Защитник: Джон Клингберг («Даллас»), Филип Хольм («Векше»), Антон Строльман («Тампа-Бэй»), Калле Росен («Векше»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Александр Эдлер («Ванкувер»), Юнас Брудин («Миннесота»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

Нападающий: Маркус Крюгер («Чикаго»), Деннис Эверберг («Векше»), Юэль Лундквист («Фрелунда»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Элиас Линдхольм («Каролина»), Вильям Нюландер («Торонто»), Карл Седерберг («Колорадо»), Йоаким Нордстрем («Каролина»), Виктор Раск («Каролина»), Карл Клингберг («Цуг»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вильям Карлссон («Коламбус»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»).

На групповом этапе чемпионата мира сборная Швеции сыграет против команд России, Германии, США, Латвии, Италии, Дании и Словакии.