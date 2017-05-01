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    ЧМ-2017. Джон Клингберг, Экман-Ларссон, Хедман, Ландескуг и Нюландер вошли в расширенный состав сборной Швеции

    Теги сборная Швеции Юэль Лундквист Александр Эдлер Антон Строльман Карл Седерберг Виктор Хедман Линус Умарк Оливер Экман-Ларссон Карл Клингберг Маркус Крюгер Эдди Лэк Габриэль Ландескуг Виктор Раск Джон Клингберг Юнас Брудин ЧМ-2017 Виктор Фаст Вильям Карлссон Йоаким Нордстрем Никлас Сведберг Элиас Линдхольм Вильям Нюландер Марио Кемпе Деннис Эверберг Юэль Эрикссон Эк Калле Росен Филип Хольм

    Сборная Швеции объявила расширенный состав на ЧМ-2017 во Франции и Германии.

    Вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Эдди Лэк («Каролина»), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»)

    Защитник: Джон Клингберг («Даллас»), Филип Хольм («Векше»), Антон Строльман («Тампа-Бэй»), Калле Росен («Векше»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Александр Эдлер («Ванкувер»), Юнас Брудин («Миннесота»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

    Нападающий: Маркус Крюгер («Чикаго»), Деннис Эверберг («Векше»), Юэль Лундквист («Фрелунда»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Элиас Линдхольм («Каролина»), Вильям Нюландер («Торонто»), Карл Седерберг («Колорадо»), Йоаким Нордстрем («Каролина»), Виктор Раск («Каролина»), Карл Клингберг («Цуг»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вильям Карлссон («Коламбус»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»).

    На групповом этапе чемпионата мира сборная Швеции сыграет против команд России, Германии, США, Латвии, Италии, Дании и Словакии.

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