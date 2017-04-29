Нападающий Сергей Шумаков подвел итоги своих выступлений за .

«Вот и закончился мой сезон. Хочется извинится перед людьми, которые верили в «Сибирь», верили в нас с Максом (Шалуновым – примечание Sports.ru)! Просто по всему мы стали врагами народа в Новосибирске… Сами понимаем, что играли не лучшим образом, но такой грязи лично я никогда не слышал! Даже обидно!

Еще раз хочу сказать спасибо настоящим болельщикам, а не суперэкспертам, которые сами в жизни ничего не добились! Я считал и буду считать, что в Новосибирске самые лучшие болельщики! Спасибо за все, Новосибирск! Славься, «Сибирь»! – написал хоккеист.

Нападающий в межсезонье сменит команду. Ожидается, что он перейдет в ЦСКА.