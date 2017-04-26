Нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал, как не смотрит игры ЦСКА, потому что клуб играет в ужасный хоккей.

«Я матчи ЦСКА не люблю смотреть, они играют в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там играют. Рад только за Игоря Ожиганова, у него все хорошо, он закрепился в составе.

Слежу только за Игорем, за его успехами и переживаю только за него. Никаких контактов с ЦСКА у меня не было. Но я бы даже не рассматривал этот вариант.

Я всегда там всем говорю, что надо брать и Гусева, и Ожиганова. Это очень сильные игроки, которые помогут нашей команде, иначе бы я такого не говорил.

Я всегда и ребятам повторяю, что надо ехать и показать себя на высочайшем уровне, против лучших игроков мира. Они повысят шансы «Тампы» на победу в Кубке Стэнли. Это мечта, ведь мы с детства вместе. Хочется, чтобы так случилось», – сказал Кучеров.