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    НХЛ. Бобровский, Холтби и Прайс вошли в тройку финалистов на приз лучшему вратарю сезона

    Теги Монреаль Вашингтон Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Кэри Прайс Брэйден Холтби

    НХЛ объявила имена трех финалистов, претендующих на приз лучшему вратарю сезона – «Везина Трофи».  

    Три первых места по итогам голосования генменеджеров клубов заняли Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон») и Кэри Прайс («Монреаль»). 

    Бобровский стал лидером лиги по проценту отраженных бросков и количеству пропущенных голов за 60 минут, а также занял третье место по количеству побед (41). Он уже выигрывал этот приз в 2013 году. 

    Прошлогодний обладатель приза Холтби выиграл «Уильям Дженнингс Трофи», присуждаемый вратарю меньше всех пропускавшей команды в сезоне. Кроме того, он разделил лидерство по количеству побед с Кэмом Тэлботом из «Эдмонтона» (по 42) и провел наибольшее количество сухих матчей – 9. 

    Прайс вошел в топ-5 лиги по победам (37) и занял 6-е место по проценту отраженных бросков. Ранее он выигрывал «Везину» в 2015 году. 

    Победитель будет объявлен 21 июня на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.

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