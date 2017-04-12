Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    NHL.com: Бобровский – главный претендент на приз лучшему вратарю

    Теги рейтинги Монреаль Вашингтон Коламбус Миннесота Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Кэри Прайс Брэйден Холтби Деван Дубник Кэм Тэлбот

    Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам регулярного сезона. 

    В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1). 

    Лидером стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, набравший 70 очков (14 первых мест из 14). 

    Второе место у Брэйдена Холтби («Вашингтон», 52 очка), третье – у Кэма Тэлбота («Эдмонтон», 25 очков). 

    Также в топ-5 вошли Кэри Прайс («Монреаль», 23 очка) и Деван Дубник («Миннесота», 21 очко), лидировавший в аналогичном голосовании по итогам трех четвертей сезона. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться