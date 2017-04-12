Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам регулярного сезона.

В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).

Лидером стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, набравший 70 очков (14 первых мест из 14).

Второе место у Брэйдена Холтби («Вашингтон», 52 очка), третье – у Кэма Тэлбота («Эдмонтон», 25 очков).

Также в топ-5 вошли Кэри Прайс («Монреаль», 23 очка) и Деван Дубник («Миннесота», 21 очко), лидировавший в аналогичном голосовании по итогам трех четвертей сезона.