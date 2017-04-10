НХЛ. Бобровский стал лучшим вратарем сезона по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал лучшим вратарем регулярного сезона по двум статистическим показателям.
Россиянин отражал 93,1% бросков по своим воротам и опередил Джимми Ховарда из «Детройта» (92,7%) и Крэйга Андерсона из «Оттавы» (92,6%).
Кроме того, у Бобровского оказался лучший в лиге коэффициент надежности (количество пропущенных голов за 60 минут) – 2,06 против 2,07 у Брэйдена Холтби из «Вашингтона» и 2,1 у Джимми Ховарда.
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