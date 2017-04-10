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    НХЛ. Бобровский стал лучшим вратарем сезона по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности

    Теги Оттава Вашингтон Детройт Коламбус Сергей Бобровский Крэйг Андерсон НХЛ Джимми Ховард Брэйден Холтби

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал лучшим вратарем регулярного сезона по двум статистическим показателям. 

    Россиянин отражал 93,1% бросков по своим воротам и опередил Джимми Ховарда из «Детройта» (92,7%) и Крэйга Андерсона из «Оттавы» (92,6%). 

    Кроме того, у Бобровского оказался лучший в лиге коэффициент надежности (количество пропущенных голов за 60 минут) – 2,06 против 2,07 у Брэйдена Холтби из «Вашингтона» и 2,1 у Джимми Ховарда. 

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