Голкипер «Коламбуса» стал лучшим вратарем регулярного сезона по двум статистическим показателям.

Россиянин отражал 93,1% бросков по своим воротам и опередил Джимми Ховарда из (92,7%) и Крэйга Андерсона из «Оттавы» (92,6%).

Кроме того, у Бобровского оказался лучший в лиге коэффициент надежности (количество пропущенных голов за 60 минут) – 2,06 против 2,07 у Брэйдена Холтби из «Вашингтона» и 2,1 у Джимми Ховарда.

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