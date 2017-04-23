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    Кубок Стэнли. «Эдмонтон», «Рейнджерс» и «Сент-Луис» вышли во 2-й раунд

    Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Сент-Луис Эдмонтон НХЛ

    По итогам сегодняшних матчей Кубка Стэнли определилсь еще 3 участника второго раунда. 

    В Восточной конференции «Рейнджерс» победили «Монреаль» (3:1) и завершили серию в свою пользу – 4-2. 

    В Западной конференции «Сент-Луис» в овертайме одолел «Миннесоту» (4:3 ОТ) и поставил точку в серии – 4-1.

    «Эдмонтон» оказался сильнее «Сан-Хосе» (3:1) и выиграл серию со счетом 4-2. 

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