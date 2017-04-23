По итогам сегодняшних матчей Кубка Стэнли определилсь еще 3 участника второго раунда.

В Восточной конференции победили «Монреаль» (3:1) и завершили серию в свою пользу – 4-2.

В Западной конференции в овертайме одолел «Миннесоту» (4:3 ОТ) и поставил точку в серии – 4-1.

оказался сильнее «Сан-Хосе» (3:1) и выиграл серию со счетом 4-2.