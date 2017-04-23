Александр Радулов: «Сборная России? Не знаю. Наверное, не поеду»
Форвард «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (2–4, 1:3 в шестом матче) в первом раунде Кубка Стэнли.
– Да какие сейчас эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону.
– Вы говорили, что в плей-офф высокие шансы у команд, у которых есть отличные голкиперы. Как у «Монреаля».
– Да. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили «Рейнджерс».
– Как считаете, хорошо вы себя зарекомендовали в НХЛ в этом сезоне?
– Об этом лучше не меня спрашивать.
– Поедете в сборную, если вызовут?
– Не знаю. Нет, наверное, – сказал Радулов.
Отметим, что россиянин не имеет контракта на следующий сезон и летом может стать неограниченно свободным агентом.
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