Форвард «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (2–4, 1:3 в шестом матче) в первом раунде Кубка Стэнли.

– Да какие сейчас эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону.

– Вы говорили, что в плей-офф высокие шансы у команд, у которых есть отличные голкиперы. Как у «Монреаля».

– Да. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили «Рейнджерс».

– Как считаете, хорошо вы себя зарекомендовали в НХЛ в этом сезоне?

– Об этом лучше не меня спрашивать.

– Поедете в сборную, если вызовут?

– Не знаю. Нет, наверное, – сказал Радулов.

Отметим, что россиянин не имеет контракта на следующий сезон и летом может стать неограниченно свободным агентом.

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