Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Life: Гусев не будет комментировать игры сборной России на ЧМ, Кузмак составит пару Голованову

    Теги сборная России Виктор Гусев телевидение Первый канал Андрей Голованов ЧМ-2017 Александр Кузмак

    Комментатор Виктор Гусев не будет работать на играх сборной России во время ЧМ-2017, сообщает Life.

    По информации источника, Первый канал пригласил комментатора Александра Кузмака. Он в нынешнем сезоне работает на матчах НХЛ на «Евроспорте».

    Кузмак впервые приглашен на Первый канал. Пару ему должен составить комментатор Андрей Голованов. Сам Кузмак подтвердил, что будет работать на Первом канале во время ЧМ-2017.

    «Я нахожусь сейчас в отпуске и не в курсе последних новостей. До турнира еще достаточно времени», – прокомментировал ситуацию Гусев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться