Комментатор Виктор Гусев не будет работать на играх сборной России во время , сообщает Life.

По информации источника, Первый канал пригласил комментатора Александра Кузмака. Он в нынешнем сезоне работает на матчах НХЛ на «Евроспорте».

Кузмак впервые приглашен на Первый канал. Пару ему должен составить комментатор Андрей Голованов. Сам Кузмак подтвердил, что будет работать на Первом канале во время ЧМ-2017.

«Я нахожусь сейчас в отпуске и не в курсе последних новостей. До турнира еще достаточно времени», – прокомментировал ситуацию Гусев.