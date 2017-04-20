Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг поделился мнением по поводу возвращения защитника Никиты Трямкина в «Автомобилист».

«Мы расстроены тем, что Никита решил подписать контракт с клубом КХЛ, но также признаю, что на нашем последнем собрании он объяснил, что это было семейное решение.

У него был шанс стать важным игроком в НХЛ, мы предлагали ему продлить контракт на два года. Но сейчас он дома, а мы двигаемся дальше, будем строить команду с другими молодыми игроками», – заявил Беннинг.