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    Никита Трямкин: «Не считаю переход в «Автомобилист» шагом назад»

    Теги СКА Автомобилист Ванкувер Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Никита Трямкин

    Защитник Никита Трямкин дал интервью после перехода из «Ванкувера» в «Автомобилист».

    – Какие впечатления от возвращения в родную команду?

    – Самые лучшие, ведь я вернулся домой. Эмоции самые положительные.

    – Не считаете, что ваш переход из НХЛ – это игра на понижение?

    – А кто сказал, что здесь хуже? Я не считаю, что это шаг назад. Решение о нашем совместном будущем мы приняли всей семьей. Поэтому я не считаю, что этим шагом понизил себя.

    – Что стало решающим фактором при переходе в «Автомобилист»?

    – В другую команду я в принципе не мог перейти. В случае возвращения домой даже не обсуждалось, что я поеду именно сюда.

    – Многие вас сватали в СКА

    – Ну… Что поделать? У каждого свое мнение. Если слушать все мнения, как жить тогда?

    – Переход в «Автомобилист» связан с желанием получать больше игровой практики?

    – Да. В течение сезона я не был доволен некоторыми матчами. Иногда я просто не понимал – почему? Я мог сыграть 20 минут, мог сыграть 16, мог сыграть 12. И от чего это зависело, я не понимал. Так что продолжаю работать, приехав в «Автомобилист». Я приобрел колоссальный опыт как в зале, так и на льду. Хочу совершенствоваться. Как я уже говорил, не считаю, что это шаг назад.

    Владимир Крикунов пользуется славой жесткого тренера. Не боитесь нагрузок?

    – А где сейчас не надо работать? Да и у меня уже, наверное, были похожие сборы. Посмотрим. Работы не боюсь.

    – Какие цели ставите перед собой лично в «Автомобилисте»?

    – Сперва надо закрепиться в составе. Получать приличное игровое время, а не так, чтобы на 12 минут за игру выходить. Такого мне уже не хочется. Я уже испытал эти ощущения на себе. Просто сидишь, смотришь и понимаешь, что ничего не можешь сделать.

    Хочется получать удовольствие от хоккея, играть как можно больше, стараться приносить пользу. Выполнять задачи с командой, – сказал хоккеист.

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