Тренеры Ярушкин, Марков и Игнатьев покинули «Спартак»
«Спартак» объявил о кадровых изменениях.
С октября московской командой руководил тренер Алексей Ярушкин. «Спартак» решил не продлевать сотрудничество с ним.
Также московский клуб покинули помощники Ярушкина Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Стефан Перссон, отвечавший за подготовку вратарей, продолжит работу в новом тренерском штабе «Спартака».
В минувшем сезоне московская команда заняла 13-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.
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