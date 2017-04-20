Тренеры Ярушкин, Марков и Игнатьев покинули «Спартак»

объявил о кадровых изменениях.

С октября московской командой руководил тренер Алексей Ярушкин. «Спартак» решил не продлевать сотрудничество с ним.

Также московский клуб покинули помощники Ярушкина Виктор Игнатьев и . Стефан Перссон, отвечавший за подготовку вратарей, продолжит работу в новом тренерском штабе «Спартака».

В минувшем сезоне московская команда заняла 13-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.