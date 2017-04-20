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    Тренеры Ярушкин, Марков и Игнатьев покинули «Спартак»

    Теги Спартак переходы Даниил Марков отставки КХЛ Алексей Ярушкин Виктор Игнатьев Стефан Перссон

    «Спартак» объявил о кадровых изменениях.

    С октября московской командой руководил тренер Алексей Ярушкин. «Спартак» решил не продлевать сотрудничество с ним.

    Также московский клуб покинули помощники Ярушкина Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Стефан Перссон, отвечавший за подготовку вратарей, продолжит работу в новом тренерском штабе «Спартака».

    В минувшем сезоне московская команда заняла 13-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

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