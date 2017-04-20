«Анахайм» первым вышел во второй раунд Кубка Стэнли, «Калгари» вылетел
«Анахайм» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.
Команда тренера Рэнди Карлайла выиграла все четыре матча у «Калгари». «Анахайм» стал первым участником второго раунда плей-офф.
«Калгари» вылетел из Кубка Стэнли. За последние пять лет канадская команда дважды выходила в плей-офф и в обоих случаях уступала «Анахайму». В нынешнем сезоне «Калгари» руководил тренер Глен Галуцен.
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