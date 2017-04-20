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    «Анахайм» первым вышел во второй раунд Кубка Стэнли, «Калгари» вылетел

    Теги Кубок Стэнли Калгари Анахайм Рэнди Карлайл НХЛ Глен Галуцен

    «Анахайм» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

    Команда тренера Рэнди Карлайла выиграла все четыре матча у «Калгари». «Анахайм» стал первым участником второго раунда плей-офф.

    «Калгари» вылетел из Кубка Стэнли. За последние пять лет канадская команда дважды выходила в плей-офф и в обоих случаях уступала «Анахайму». В нынешнем сезоне «Калгари» руководил тренер Глен Галуцен.

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