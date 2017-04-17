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    Чествование СКА в Ледовом дворце состоится 18 апреля

    Теги СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец (Санкт-Петербург)

    Пресс-служба СКА сообщила, когда команда вместе с болельщиками отпразднует победу в Кубке Гагарина.

    «18 апреля в Ледовом дворце СКА вместе с болельщиками будет праздновать победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

    Мероприятие пройдет в формате товарищеского матча, который начнется в 19.00.

    В этот день СКА будет вручен Кубок чемпионов России. Армейцы впервые в истории завоевали звание чемпионов страны.

    Ледовый дворец откроет свои двери в 17.30. Начиная с этого времени и до начала игры, болельщики СКА смогут взять автографы у чемпионов России обладателей Кубка Гагарина и сфотографироваться с главным трофеем КХЛ», – говорится в заявлении клуба.

    Билеты на мероприятие стоят по 50 рублей.

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