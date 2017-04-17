Чествование СКА в Ледовом дворце состоится 18 апреля

Пресс-служба СКА сообщила, когда команда вместе с болельщиками отпразднует победу в Кубке Гагарина.

«18 апреля в дворце СКА вместе с болельщиками будет праздновать победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

Мероприятие пройдет в формате товарищеского матча, который начнется в 19.00.

В этот день СКА будет вручен чемпионов России. Армейцы впервые в истории завоевали звание чемпионов страны.

Ледовый дворец откроет свои двери в 17.30. Начиная с этого времени и до начала игры, болельщики СКА смогут взять автографы у чемпионов России обладателей Кубка Гагарина и сфотографироваться с главным трофеем , – говорится в заявлении клуба.

Билеты на мероприятие стоят по 50 рублей.

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