Чествование СКА в Ледовом дворце состоится 18 апреля
Пресс-служба СКА сообщила, когда команда вместе с болельщиками отпразднует победу в Кубке Гагарина.
«18 апреля в Ледовом дворце СКА вместе с болельщиками будет праздновать победу в розыгрыше Кубка Гагарина.
Мероприятие пройдет в формате товарищеского матча, который начнется в 19.00.
В этот день СКА будет вручен Кубок чемпионов России. Армейцы впервые в истории завоевали звание чемпионов страны.
Ледовый дворец откроет свои двери в 17.30. Начиная с этого времени и до начала игры, болельщики СКА смогут взять автографы у чемпионов России обладателей Кубка Гагарина и сфотографироваться с главным трофеем КХЛ», – говорится в заявлении клуба.
Билеты на мероприятие стоят по 50 рублей.
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