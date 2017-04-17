Кошечкин, Антипин и Дадонов – лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой» (4-1).

Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин из . За 5 матчей финальной серии отразил 203 броска из 218 (93,11%). Он был признан самым ценным игроком плей-офф.

Лучшим защитником стал («Магнитка»), в пяти матчах забивший три гола. Несмотря на 4 поражения, ни в одном из матчей у Антипина не было отрицательного показателя полезности.

Лучшим нападающим назван форвард СКА Евгений Дадонов, в финальной серии набравший 5 (4+1) очков.