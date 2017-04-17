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    Кошечкин, Антипин и Дадонов – лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

    Теги Металлург Мг СКА Василий Кошечкин Евгений Дадонов КХЛ Кубок Гагарина Виктор Антипин

    КХЛ назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой» (4-1).

    Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин из «Металлурга». За 5 матчей финальной серии отразил 203 броска из 218 (93,11%). Он был признан самым ценным игроком плей-офф.

    Лучшим защитником стал Виктор Антипин («Магнитка»), в пяти матчах забивший три гола. Несмотря на 4 поражения, ни в одном из матчей у Антипина не было отрицательного показателя полезности.

    Лучшим нападающим назван форвард СКА Евгений Дадонов, в финальной серии набравший 5 (4+1) очков.

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