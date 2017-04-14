Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о победе команды над «Магниткой» (3:2, 3-1 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Крайне неприятно пропускать на первой минуте, но команда, пусть и дала этот гандикап, продолжала показывать свою игру.

– СКА опять перебросал «Магнитку» в три раза...

– Не знаю, было ли в истории, чтобы одна команда так доминировала по броскам. Причем если считать все – и блокированные, и в створ, и просто в сторону ворот. Когда в совокупности команда наносит свыше 120 бросков, это значит, что команда играет быстрее, с преимуществом.

Поэтому мне непонятны жалобы – «Вот, почему у СКА удаляют меньше, а у «Металлурга» меньше». Объяснение очень простое: команда обороняется против быстрой команды и вынуждена нарушать правила.

– Геннадий Величкин сейчас как раз говорил про арбитров – мол, все вопросы к судейскому комитету и СКА.

– Не надо гневать хоккейных богов. Чем больше они будут говорить про судейство, тем меньше у них будет шансов. Считаю, что по сегодняшнему матчу, если вопросы по судейству и есть, то только у СКА.

Когда был удар в голову, Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально, разговаривать о них неправильно, – заявил Медведев.