Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский рассказал о своем отношении к решению НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду.

– НХЛ запретила своим игрокам ехать на Олимпиаду, и лига разбилась на два лагеря. Одни хоккеисты говорят, что поедут в Пхенчхан несмотря ни на что. Другие помнят, что у них действующие контракты в лиге. Вы на чьей стороне?

– Это очень печально, что на сегодняшний день игроков НХЛ не отпускают на Олимпиаду. А я очень хочу поехать в Пхенчхан. Потому что считаю, что Олимпиада – самое главное спортивное событие. Да, на Кубке мира тоже было интересно. Но у Олимпийских игр очень богатая история. Спортивное состязание, в котором участвуют все лучшие спортсмены.

Хочется быть частью этого, участвовать в Олимпиаде. Это важно и для популяризации хоккея во всем мире. А что касается того, к какому лагерю я отношусь… Будем смотреть, как все сложится. Пока не время что-то решать. Я не хочу бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду в любом случае. Изучим, какая будет ситуация ближе к Пхенчхану, – сказал Бобровский.

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