Клим Костин возглавил рейтинг драфта НХЛ среди игроков, выступающих в Европе

Российский нападающий Клим Костин возглавил рейтинг драфта среди игроков, выступающих в Европе.

17-летний форвард «Динамо» получил травму в январе этого года и пропустил концовку сезона.

Среди игроков, выступающих в Северной Америки, лидирует в рейтинге 18-летний форвард .

В североамериканский список попали 14 российских хоккеистов: Никита Попугаев (28 место), Артем Минулин (58), Кирилл Максимов (66), Дмитрий Саморуков (69), Иван Чехович (71), Максим Сушко (72), Павел Колтыгин (83), Владислав Еременко (95), Ярослав Алексеев (114), Герман Поддубный (130), Марк Рубинчик (140), Андрей Гришаков (174), Иван Косоренков (186), Владислав Джиошвили (196).

Европейский рейтинг представляют 33 россиянина, помимо Костина: Алексей Липанов (13, «Динамо» Бш), Алексей Торопченко (21, «Динамо» Бш), Павел Шен (22, «Югра»), Кирилл Слепец (23, «Локомотив»), Александр Волков (27, СКА), Андрей Алтыбармакян (28, СКА), Даниил Скориков (29, «Салават»), Дмитрий Родионычев (33, «Торпедо»), Павел Ельшанский (34, «Динамо» СПб), Глеб Шутов (35, «Аавангард»), Вениамин Баранов (37, «Динамо» СПб), Григорий Афонкин (38, «Металлург» Мг), Марк Павликов (43, «Локомотив»), Андрей Светлаков (48, ЦСКА), Даниил Вовченко (56, «Северсталь»), Кирилл Зотов (59, «Металлург» Мг), Александр Оськин (60, «Салават»), Иван Лисин (61, «Локомотив»), Александр Павленко (64, «Автомобилист»), Максим Марушев (74, «Ак Барс»), Никита Аноховский (78, «Локомотив»), Александр Беляев (80, «Югра»), Павел Воронков (81, «Автомобилист»), Артем Белоцкий (89, «Автомобилист»), Кирилл Попов (90, «Югра»), Михаил Жолобов (92, «Спартак»), Кирилл Беляев (93, «Югра»), Кирилл Кожевников (96, «Югра»), Роман Ивашов (100, «Автомобилист»), Егор Фатеев (101, «Локомотив»), Георгий Иванов (102, «Локомотив»), Дмитрий Овечкин (106, СКА), Иван Ковалев (107, «Локомотив»).

В рейтинге среди вратарей, играющих в Северной Америки, также есть россияне: Максим Жуков (9) и Иван Просветов (31). В аналогичном европейском списке три голкипера из России: Кирилл Устименко (5, «Динамо» СПб), Александр Самойлов (7, ЦСКА) и Даниил Тарасов (10, «Салават Юлаев»).