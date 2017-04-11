Дэн Беккерман, президент компании AEG, которая владеет «Лос-Анджелесом», прокомментировал увольнение и Дина Ломбарди с постов главного тренера и генерального менеджера клуба соответственно.

«Это решение далось крайне тяжело и было принято после глубоких раздумий, учитывая наши прошлые достижения. Но настоящее и будущее – наивысший приоритет для клуба.

Невозможно выразить словами благодарность и признательность Дину и Дэррилу за то, чего они добились с «Кингс». Они построили эту команду, помогли выиграть два Кубка Стэнли и увековечили себя в истории клуба. Но большой успех сменяется большими ожиданиями, и в последних трех сезонах мы их не оправдали. С таким подбором игроков мы каждый год должны бороться за Кубок Стэнли. Мы не смогли выполнить эти задачи, отсюда и кадровые изменения», – сказал Беккерман.

Саттер начал работу в с середины сезона-2011/12, выиграв два Кубка Стэнли (2012, 2014). Но за последние три сезона «Кингс» не вышли в плей-офф во второй раз.