отправил в отставку главного тренера команды Дэррила Саттера и генерального менеджера .

Сообщается, что президентом клуба назначен бывший форвард «Кингс» Люк Робитайл, а вице-президентом и генеральным менеджером – экс-защитник «Лос-Анджелеса» . Именно они будут заниматься текущими хоккейными операциями, в том числе принимать решение о выборе нового главного тренера команды.

Саттер начал работу в «Лос-Анджелесе» с середины сезона-2011/12, выиграв два Кубка Стэнли (2012, 2014). Но за последние три сезона «Кингс» не вышли в плей-офф во второй раз.