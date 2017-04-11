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    НХЛ. «Лос-Анджелес» уволил Саттера с поста главного тренера

    Теги Лос-Анджелес Дэррил Саттер Дин Ломбарди Роб Блэйк НХЛ отставки Люк Робитайл

    «Лос-Анджелес» отправил в отставку главного тренера команды Дэррила Саттера и генерального менеджера Дина Ломбарди.

    Сообщается, что президентом клуба назначен бывший форвард «Кингс» Люк Робитайл, а вице-президентом и генеральным менеджером – экс-защитник «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк. Именно они будут заниматься текущими хоккейными операциями, в том числе принимать решение о выборе нового главного тренера команды.

    Саттер начал работу в «Лос-Анджелесе» с середины сезона-2011/12, выиграв два Кубка Стэнли (2012, 2014). Но за последние три сезона «Кингс» не вышли в плей-офф во второй раз.

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