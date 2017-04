Овечкин первым в истории НХЛ становился лучшим снайпером клуба 12 сезонов подряд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в завершающемся чемпионате забросил в 82 матчах 33 шайбы, разделив первое место в команде с .

Россиянин стал первым в истории лиги игроком, становившимся лучшим снайпером клуба 12 сезонов подряд.

Овечкин опередил Горди Хоу («Детройт») и («Коламбус»/«Рейнджерс»), которые забивали больше всех в своих командах 11 сезонов кряду.

#Caps Alex Ovechkin becomes the first player in NHL history to lead his team in goals for 12 straight seasons



