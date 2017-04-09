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    Алексей Анисимов: «Момент с Шипачевым судьи пропустили. Но аналогичное нарушение было и у Санталы»

    Теги Металлург Мг СКА судьи Томми Сантала КХЛ Сергей Кулаков Кубок Гагарина Вадим Шипачев Никита Гусев Алексей Белов судья Алексей Анисимов судья Владислав Калетник

    Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал, что судьи матча «Металлург» – СКА (4:5) пропустили эпизод с ударом нападающего гостей Вадима Шипачева между ног форварду уральской команды Владиславу Калетнику.

    – Момент с нарушением Шипачева рассмотрели сразу после игры, поскольку в трансляции было много повторов. Сразу признали, что пропустили. Все игры плей-офф мы пересматриваем после их окончания, чтобы увидеть нюансы и нарушения, не зафиксированные по ходу игры.

    Заметили, что аналогичное нарушение было в начале третьего периода, когда Сантала ударил Гусева. Запись эпизода отправили в судейско-экспертную комиссию, которая примет решение по штрафу.

    – Вердикт по Сантале будет аналогичным?

    – Не хочу опережать события насчет последствий. В судейской экспертной комиссии решат, дать ли за это 5+20, после чего могут отправить на рассмотрение СДК. По тяжести наказаний существует определенная вилка.

    – Стандарт мониторинга нарушений будет сохранен в остальных матчах серии?

    – Безусловно. Каждый раз в департаменте судейства мы проводим глубокий анализ моментов игры и работу судей на матче, чтобы эти моменты были обязательно зафиксированы. Наша задача – сделать хоккей чище и улучшить работу судей, чтобы нарушения фиксировались сразу. Мы будем требовать от судей, чтобы они, как и вчера, без колебаний давали 5+20 за удары в голову, – сказал Анисимов.

    Главными арбитрами матча были Алексей Белов и Сергей Кулаков.

    Осала, Ковальчук и Шипачев не будут дисквалифицированы за нарушения

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