Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал, что судьи матча «Металлург» – СКА (4:5) пропустили эпизод с ударом нападающего гостей между ног форварду уральской команды Владиславу Калетнику.

– Момент с нарушением Шипачева рассмотрели сразу после игры, поскольку в трансляции было много повторов. Сразу признали, что пропустили. Все игры плей-офф мы пересматриваем после их окончания, чтобы увидеть нюансы и нарушения, не зафиксированные по ходу игры.

Заметили, что аналогичное нарушение было в начале третьего периода, когда Сантала ударил . Запись эпизода отправили в судейско-экспертную комиссию, которая примет решение по штрафу.

– Вердикт по Сантале будет аналогичным?

– Не хочу опережать события насчет последствий. В судейской экспертной комиссии решат, дать ли за это 5+20, после чего могут отправить на рассмотрение СДК. По тяжести наказаний существует определенная вилка.

– Стандарт мониторинга нарушений будет сохранен в остальных матчах серии?

– Безусловно. Каждый раз в департаменте судейства мы проводим глубокий анализ моментов игры и работу судей на матче, чтобы эти моменты были обязательно зафиксированы. Наша задача – сделать хоккей чище и улучшить работу судей, чтобы нарушения фиксировались сразу. Мы будем требовать от судей, чтобы они, как и вчера, без колебаний давали 5+20 за удары в голову, – сказал Анисимов.

Главными арбитрами матча были Алексей Белов и Сергей Кулаков.

Осала, Ковальчук и Шипачев не будут дисквалифицированы за нарушения