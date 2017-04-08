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    Илья Воробьев: «Я в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у «Магнитки» шансов мало»

    Теги Металлург Мг СКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Алексей Береглазов

    Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев высказался после поражения от СКА (4:5, 0-1 в серии) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

    – С победой СКА. Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало. Спасибо.

    – Какие именно вещи вы имеете в виду?

    – Додумайте сами.

    – После обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону вип-трибун. Вы кого-то искали?

    – Жену искал.

    – Нашли?

    – Нет.

    – Вопрос по шайбе Прохоркина. Как вы считаете, было ли там касание коньком?

    – Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи.

    – Как оцените игру Береглазова после долгого перерыва?

    – Нормально, он может лучше.

    – Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?

    – Нет – посмотрели видео, там было.

    – Шипачев заслуживает дисквалификации за удар в пах?

    – Был, да? Вы видели?

    – Я повтор смотрел.

    – И мы тоже видели, – заявил Воробьев.

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