Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев высказался после поражения от СКА (4:5, 0-1 в серии) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– С победой СКА. Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало. Спасибо.

– Какие именно вещи вы имеете в виду?

– Додумайте сами.

– После обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону вип-трибун. Вы кого-то искали?

– Жену искал.

– Нашли?

– Нет.

– Вопрос по шайбе Прохоркина. Как вы считаете, было ли там касание коньком?

– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи.

– Как оцените игру Береглазова после долгого перерыва?

– Нормально, он может лучше.

– Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?

– Нет – посмотрели видео, там было.

– Шипачев заслуживает дисквалификации за удар в пах?

– Был, да? Вы видели?

– Я повтор смотрел.

– И мы тоже видели, – заявил Воробьев.