Илья Воробьев: «Я в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у «Магнитки» шансов мало»
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев высказался после поражения от СКА (4:5, 0-1 в серии) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
– С победой СКА. Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало. Спасибо.
– Какие именно вещи вы имеете в виду?
– Додумайте сами.
– После обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону вип-трибун. Вы кого-то искали?
– Жену искал.
– Нашли?
– Нет.
– Вопрос по шайбе Прохоркина. Как вы считаете, было ли там касание коньком?
– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи.
– Как оцените игру Береглазова после долгого перерыва?
– Нормально, он может лучше.
– Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?
– Нет – посмотрели видео, там было.
– Шипачев заслуживает дисквалификации за удар в пах?
– Был, да? Вы видели?
– Я повтор смотрел.
– И мы тоже видели, – заявил Воробьев.
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