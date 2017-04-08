Олег Знарок: «Шипачев заслуживает дисквалификации? Кто?»
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Магниткой» (5:4, 1-0 в серии) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Тяжелая игра сегодня была для обеих команд. Нас с победой. Готовимся к следующей игре.
– Вы снова в финале. Какие эмоции, какие впечатления?
– Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления?
– Будете искать тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?
– Посмотрим.
– Удаление Ковальчука – это эмоции?
– Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а что не было?
– Шипачев заслуживает дисквалификации?
– Кто?
– Шипачев. Там был удар в пах.
– А-а-а, – сказал Знарок.
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