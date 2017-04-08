Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Магниткой» (5:4, 1-0 в серии) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Тяжелая игра сегодня была для обеих команд. Нас с победой. Готовимся к следующей игре.

– Вы снова в финале. Какие эмоции, какие впечатления?

– Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления?

– Будете искать тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?

– Посмотрим.

– Удаление Ковальчука – это эмоции?

– Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а что не было?

– Шипачев заслуживает дисквалификации?

– Кто?

– Шипачев. Там был удар в пах.

– А-а-а, – сказал Знарок.