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    Олег Знарок: «Шипачев заслуживает дисквалификации? Кто?»

    Теги Металлург Мг СКА Илья Ковальчук Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Магниткой» (5:4, 1-0 в серии) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

    – Тяжелая игра сегодня была для обеих команд. Нас с победой. Готовимся к следующей игре.

    – Вы снова в финале. Какие эмоции, какие впечатления?

    – Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления?

    – Будете искать тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?

    – Посмотрим.

    – Удаление Ковальчука – это эмоции?

    – Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а что не было?

    – Шипачев заслуживает дисквалификации?

    – Кто?

    – Шипачев. Там был удар в пах.

    – А-а-а, – сказал Знарок.

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