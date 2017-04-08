Главный судья КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что экспертно-судейская комиссия лиги рассмотрит эпизод первого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Магниткой» и СКА, когда форвард гостей Вадим Шипачев ударил в пах форварда хозяев Владислава Калетника.

«Мы этот удар без внимания не оставим, представим его экспертно-судейской комиссии», – сказал Анисимов.

Отметим, что Шипачев избежал удаления во время матча.