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    Скаут НХЛ: «Андрей Свечников вполне может стать первым номером драфта-2018»

    Теги драфт НХЛ USHL Андрей Свечников

    Скаут Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори оценил шансы нападающего «Маскегона» Андрея Свечникова на драфте 2018 года.

    «Свечников очень ярко играет в таком возрасте в очень хорошей лиге. Он появился в Хоккейной лиге США в 16 лет и сразу стал доминировать.

    Он отлично катается, замечательно держит шайбу, читает игру. Он вполне может стать первым номером в следующем году», – заявил Грегори.

    17-летний россиянин набрал 58 (29+29) очков в 47 матчах USHL и идет на третьем месте среди лучших бомбардиров лиги.

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