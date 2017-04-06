Скаут Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори оценил шансы нападающего «Маскегона» на драфте 2018 года.

«Свечников очень ярко играет в таком возрасте в очень хорошей лиге. Он появился в Хоккейной лиге США в 16 лет и сразу стал доминировать.

Он отлично катается, замечательно держит шайбу, читает игру. Он вполне может стать первым номером в следующем году», – заявил Грегори.

17-летний россиянин набрал 58 (29+29) очков в 47 матчах USHL и идет на третьем месте среди лучших бомбардиров лиги.