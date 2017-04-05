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    Павел Колобков: «Ценность олимпийских медалей, и особенно золотых, без игроков НХЛ нисколько не уменьшится»

    Теги Александр Овечкин НХЛ Павел Колобков Евгений Кузнецов Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Министерство спорта России

    Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 

    «Жалко видеть такое решение, потому что на Олимпиаде всегда хочется видеть всех сильнейших спортсменов. Да, турнир получится несколько иного качества, но при этом ценность олимпийских медалей, и особенно золотых, без игроков НХЛ нисколько не уменьшится.

    Цель у сборной России всегда одна, особенно у хоккейной.

    То, что Овечкин, Кузнецов и Орлов несмотря ни на что готовы приехать в Корею, это очень важно. Эти ребята всегда стремились выступать за национальную команду, для них это имеет большое значение, как и для всей сборной», – заявил Колобков. 

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