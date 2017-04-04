Президент ИИХФ Рене Фазель раскритиковал НХЛ за решение не отпускать игроков на олимпийский турнир.

« не может относиться к Олимпиаде так, будто это ресторан. Зашли, посмотрели меню, а потом уже решили, оставаться или нет. Понятно, что в Китай они собираются, поскольку заинтересованы в обширном китайском рынке. Существует вероятность, что в 2026 году Игры пройдут в Австрии. Это маленькая страна. И что – тогда они опять решат, что ехать не стоит? А в 2030-м, возможно, Олимпиада будет в Северной Америке. И туда они решат отправиться?

Меня такой подход не устраивает. Тут нравится, там – не нравится. Так дела не делаются. Само собой, переговоры по участию в китайских Играх будут очень сильно отличаться от нынешних. Условия будут другими. Повторюсь, Олимпиада – не ресторан, чтобы посещать его только в том случае, если он нравится», – сказал швейцарец.

Если завтра Олимпиада. Канада и США без игроков НХЛ

На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!

Мирового хоккея больше нет