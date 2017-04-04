Президент ИИХФ, член МОК Рене Фазель заявил, что шансы на участие энхаэловцев в ближайшем олимпийском турнире еще есть.

– Я никогда не сдаюсь. Даже если есть совсем небольшой шанс на то, чтобы НХЛ все-таки приехала в Пхенчхан, им можно попытаться воспользоваться. Наши двери по-прежнему открыты для НХЛ. Если профсоюз игроков и лига найдут решение, то я обязательно буду к этому готов. И подготовлю национальные федерации, чтобы они быстро все утвердили с учетом новых обстоятельств.

Мы изначально установили дедлайн на конец апреля. Есть еще почти месяц на то, чтобы попробовать договориться. Если НХЛ захочет возобновить переговоры или переработать какие-то детали – я готов в любой момент отправиться в Нью-Йорк и все обсудить. Пусть даже шанс крохотный – мы должны за него бороться.

– Ассоциация игроков НХЛ выступила с резким заявлением, подвергнув лигу критике. Это может помочь?

– Безусловно. Я уверен, профсоюз использует опцию расторжения коллективного соглашения в 2019 году, и в сентябре 2020-го начнутся переговоры по новому. И участие в Олимпиадах будет одним из важных пунктов.

Игроки рассержены решением НХЛ, так что переговоры будут очень сложными. Когда одна из сторон изначально недовольна, договориться трудно. НХЛ пошла на большой риск. Это игра с серьезными ставками, – сказал швейцарец.

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