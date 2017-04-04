Член совета директоров КХЛ Александр Медведев критически отозвался о решении НХЛ не поехать на Олимпиаду-2018.

«НХЛ возомнила себя пупом всей хоккейной земли. Наверное, да, есть основания гордиться развитием лиги, это объективно. Но это решение НХЛ больно и, кстати, довольно быстро ударит по самой НХЛ.

Знаете, есть выражение: «иметь хоккейное сердце». Видимо, Беттмэну пересадку хоккейного сердца уже не сделаешь. А хоккейной жилки в нем нет – в глазах только доллары», – заявил Медведев.

На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!

Мирового хоккея больше нет