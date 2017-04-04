Эксперт Дон Черри пояснил свою позицию по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 и выразил опасение, что у команд лиги будут проблемы, если «Вашингтон» разрешит Александру Овечкину поехать в Южную Корею.

– Дон, ваша реакция на это решение НХЛ.

– Это хорошо, я рад это слышать по многим причинам. Это хорошо для владельцев клубов, я и сам владелец небольшой команды. Понятно, что люди хотят увидеть игроков на Олимпиаде, но они не думают о травмах. Тут пытались одурачить Беттмэна, но его не проведешь. Владельцы клубов довольны, как свинья в грязи, потому что они потеряют время.

Смешно думать, что кому-то нужен будет хоккей в три часа ночи. Теперь не будет такого плотного календаря, суперзвезды будут меньше уставать. И помните, как Эрик Стаал поехал на чемпионат мира и получил там травму? Ему потребовалось 4 года, чтобы выйти на прежний уровень. Я рад по многим причинам. Она из них – мне тоже не придется туда ехать.

Но что, интересно, НХЛ будет делать с владельцем «Вашингтона», который готов отпустить Овечкина?

– Мы этого еще не знаем.

– А что случится, если Кросби пойдет к владельцу своего клуба и скажет: «Хэй, Овечкин едет на Олимпиаду, а почему я не еду?» Тут Сид окажется в непростой ситуации.

Сейчас НХЛ решила отправиться в Китай. Беттмэн поедет в Китай, и все будут довольны. Мой сын там недавно был – они ничего не знают о хоккее. Они знают баскетбол, они точно знают бейсбол, знают футбол, но не хоккей. Там еще надо поработать.

– Дон, как болельщик – вы не жалеете, что мы не увидим от молодых звезд таких волшебных моментов, как золотой гол Кросби, гол Хендерсона, гол Ситтлера, связка Гретцки – Лемье?

– Нет. И не думаю, что кто-то будет смотреть это в три часа ночи. Можно глянуть повтор, но это уже не то. Мне не нравится время, не нравится место проведения Олимпиады – все плохо. Когда они поедут в Китай, они все сделают правильно, – рассказал Черри в эфире Sportsnet.

На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!