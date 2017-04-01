объявила лучших игроков прошедшего месяца, ими стали форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский и нападающий Патрик Кэйн.

Российский нападающий был признан первой звездой марта. Форвард в 14 матчах набрал 22 (12+10) очка, установив клубный рекорд по набранным очкам в одном месяце.

Второй звездой месяца стал российский вратарь «Коламбуса» . В 11 матчах он одержал девять побед, в среднем пропуская 1,09 гола за игру. Также на его счету четыре сухих матча. Россиянин является лидером НХЛ по победам (41), коэффициенту надежности (1,97) и проценту отраженных бросков (93,5).

Третье место занял нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн, который в марте в 16 матчах набрал 22 (10+12) очков, а также оформил хет-трик в матче против «Питтсбурга».

Подробную статистику выступлений Кучерова вы можете посмотреть здесь, Бобровского – здесь, Кэйна – здесь.