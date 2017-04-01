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    НХЛ. Кучеров, Бобровский и Кэйн – звезды месяца

    Теги Тампа-Бэй Коламбус Чикаго Сергей Бобровский НХЛ Патрик Кэйн Никита Кучеров

    НХЛ объявила лучших игроков прошедшего месяца, ими стали форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский и нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн.

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой марта. Форвард в 14 матчах набрал 22 (12+10) очка, установив клубный рекорд по набранным очкам в одном месяце.

    Второй звездой месяца стал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский. В 11 матчах он одержал девять побед, в среднем пропуская 1,09 гола за игру. Также на его счету четыре сухих матча. Россиянин является лидером НХЛ по победам (41), коэффициенту надежности (1,97) и проценту отраженных бросков (93,5).

    Третье место занял нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн, который в марте в 16 матчах набрал 22 (10+12) очков, а также оформил хет-трик в матче против «Питтсбурга».

    Подробную статистику выступлений Кучерова вы можете посмотреть здесь, Бобровского – здесь, Кэйна – здесь.

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